Vídeo: jornalista se emociona ao informar a morte de Paulo Gonçalves

O jornalista brasileiro Ricardo Ribeiro acabou se emocionando ao informar a morte do piloto português Paulo Gonçalves. Ele morreu neste domingo durante a sétima etapa do Rally Dakar que está sendo disputado na Arábia Saudita.

Ricardo Ribeiro publicou um vídeo na página "Brasil no Dakar 2020" e contou detalhes dos bastidores da competição. "Estou aqui no acampamento de Wadi depois da transferência da cidade de Riyadh. Hoje é a final de mais uma etapa do Rally Dakar e a notícia que eu tenho que dar para vocês acredito que muitos já saibam, é sobre o falecimento do piloto português Paulo Gonçalves. Ele faleceu hoje após uma parada cardíaca", disse.

Quando estava terminando a gravação do vídeo, Ricardo Ribeiro se emocionou ao falar que "todos perderam o Paulo Gonçalves". Ele também disse que estava com o piloto nesta sexta-feira. "Estávamos juntos ontem. É esquisito isso. Uma sensação esquisita". Assista:

Experiente e sempre candidato ao título do Rally Dakar, Paulo Gonçalves corria pela equipe Hero, marca de motocicletas que produz 8 milhões de unidades por ano na Índia. Ele deixa dois filhos e esposa. Nos últimos cinco anos ele defendeu as cores da HRC (Honda Racing Corporation), a equipe oficial de fábrica da marca.

A organização do Dakar divulgou nota explicando que recebeu um alerta às 10h08 (horário local, seis horas a mais em relação ao Brasil) e acionou o helicóptero de resgate médico, que chegou às 10h16 onde estava o piloto. Ele estava inconsciente e os socorristas tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Paulo Gonçalves seguiu de helicóptero para um hospital da região, onde foi declarado morto.