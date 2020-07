Vídeo: Mick Schumacher perde pódio na Fórmula 2 por problema no extintor

Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, teve que abandonar a corrida deste domingo da Fórmula 2 por conta de um problema inusitado no extintor de incêndio do carro.

Mick estava na terceira colocação e parecia se encaminhar tranquilamente para o pódio quando uma fumaça branca começou a vazar de trás do volante, como se podem ver nas imagens da categoria. Na sequência, o piloto para o carro. Confira.

Mick comentou o assunto nas redes sociais. "Estatisticamente, uma vez em cada dez anos pode acontecer de um pedaço de borracha dos pneus acertar esse pequeno interruptor que aciona o extintor de incêndio. Aconteceu comigo hoje enquanto estava correndo na terceira posição. Realmente azarado, mas nosso ritmo de corrida estava forte de novo", escreveu.

Statistically once every 10 yrs it can happen that a piece of rubber from the tyres hits this little emergency switch that starts the fire extinguisher. It happened to me today while running in 3rd position. Really unfortunate, but our race pace was strong again #F2 #StyrianGP pic.twitter.com/KQOfOKDodd — Mick Schumacher (@SchumacherMick) July 12, 2020