Vídeo: na motoGP, piloto se joga no chão antes de moto bater em muro e pegar fogo

Após Valentino Rossi levar um susto na última semana e quase ser atingido por peças voadoras na MotoGP, agora foi a vez do espanhol Maverick Viñales quase sofrer um acidente sério na principal categoria da motovelocidade. Mas, atento, o piloto conseguiu se jogar no chão e evitar sofrer uma colisão com um muro no GP da Estíria.

A moto de Viñales já tinha demonstrado problemas, com ele caindo para a 13ª colocação. Na 17ª volta da corrida, o piloto não conseguiu diminuir a velocidade para fazer uma curva e se jogou na pista. A moto seguiu em frente, bateu com um muro e começou a pegar fogo, enquanto Viñales escorregava pelo asfalto. Felizmente, ele não se machucou.

red flag maverick vinales pic.twitter.com/S87BrCGCrP — Fery Priatna (@Feryatna24) August 23, 2020

Mais um acidente forte na MotoGP! Após bater na barreira de proteção a moto de Mavericks Viñales pega fogo! pic.twitter.com/juiiRRc6Mx — Raphael Sibilla (@RaphaelSibilla) August 23, 2020

O fogo atingiu a proteção inflável e a corrida precisou receber bandeira vermelha temporariamente por conta disso. Após a colocação do novo equipamento protetor, os pilotos voltaram à pista para disputar as 12 voltas que faltavam.

E o final do GP ainda foi emocionante: o português Miguel Oliveira conseguiu fazer uma ultrapassagem dupla na última curva e conquistar a primeira vitória da carreira. Em segundo lugar, ficou o australiano Jack Miller e, em terceiro, o espanhol Pol Espargaró.