Vídeo: narrador de Fórmula 1 no SporTV cai em pegadinha de 'oficina'

A oficina 'Simas Turbo' segue fazendo suas vítimas na televisão brasileira. Depois de Mauro Cezar Pereira, foi a vez de Sergio Mauricio, narrador de Fórmula 1 no SporTV, durante os treinos livres para o GP dos Estados Unidos.

Um internauta com uma conta nomeada 'Toninho Bala' pediu um abraço para o pessoal da oficina 'Simas Turbo', onde todos estariam ligados no treino. O narrador, sem perceber que se tratava de uma brincadeira com a palavra 'masturbo', mandou um abraço no capricho, como em um dos seus bordões. Confira no vídeo.

Narrador Sérgio Maurício cai na pegadinha de Simas Turbo em transmissão do SporTV #F1noSporTV pic.twitter.com/oryR0wUP6x — Márcio Medeiros (@marcimedpos2018) November 1, 2019

Depois, uma contra atribuída a Sergio Maurício no Twitter pediu desculpas e afirmou ser inocente, mas que a brincadeira havia sido engraçada, no final das contas.

Inocência pura, idiotice mesmo, mas que foi engraçado foi... eu nem percebi https://t.co/gG9FKjekeK — Sergio Mauricio (@SergioDroge) November 1, 2019