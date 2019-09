'Vilão' na F-1 em 2008, Glock faz leilão para ajudar garoto brasileiro com câncer

Conhecido no Brasil por um episódio infeliz, o piloto Timo Glock tem se mobilizado para ajudar um garoto brasileiro. O alemão marcado pela participação decisiva na disputa do título da Fórmula 1 em 2008, em Interlagos, quando foi ultrapassado por Lewis Hamilton, iniciou um leilão de itens pessoais na internet para arrecadar dinheiro e ajudar um garoto com um raro tipo de câncer.

Com passagens pela Fórmula 1 e atualmente na DTM, categoria alemã de turismo, Glock convocou fãs e seguidores para contribuirem no leilão, com o objetivo de chegar à quantia de cerca de R$ 900 mil e pagar a cirurgia de Oscar Foerster, de seis anos. O garoto tem neuroblastoma, tipo raro de câncer que acomete células do sistema de nervoso. Os dois se conheceram pela internet, depois do brasileiro se declarar fã do piloto.

O alemão esteve na Fórmula 1 durante seis temporadas e teve a participação mais marcante no GP do Brasil, em 2008. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, ganhou a prova e seria campeão caso Hamilton, da McLaren, chegasse em sexto lugar. O inglês só conseguiu confirmar o título ao passar por Glock na última curva, ao aproveitar que o piloto usava pneus de pista seca em plena chuva.

Apesar de a perda da posição ter custado o título de Massa e feito Glock virar uma espécie de vilão no Brasil, o alemão tomou a decisão de leiloar itens pessoais como macacão, boné e garrafa. O lance mínimo no momento é de cerca de R$ 7 mil. O link para o leilão está aqui.