Ainda na barriga da mãe, nova bebê de Giba ganha pintura com bola de vôlei

A pequena Brianna ainda não nasceu, mas já ganhou uma homenagem, relembrando a profissão de seu pai, o ex-jogador de vôlei Giba. A filha do ex-atleta com a modelo Maria Luiza Daudt foi pintada com uma bola de vôlei na barriga da mãe pela amiga Livia Rossy.

Daudt está grávida de 30 semanas, e Brianna será a primeira filha do casal. Na pintura feita por Rossy, ela aparece ainda bebê, usando uma fralda azul, um laço rosa e segurando uma bola de vôlei nas mãos.

Giba e Daudt são casados desde 2013. Anteriormente, o ex-atleta foi casado com a também jogadora de vôlei romena Cristina Pirv, com quem teve dois filhos: Nicoll, de 16 anos, e Patrick, de 12.

Giba é um dos jogadores de vôlei mais famosos do Brasil. Pela seleção, ele venceu uma medalha de ouro e duas de prata em Olimpíadas, além de ter conquistado a Liga Mundial e três vezes o Campeonato Mundial.