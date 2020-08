Paulista de Vôlei retorna em setembro com transmissão da SporTV

O canal SporTV transmitirá, em setembro, o Campeonato Paulista de Vôlei masculino e feminino de 2020. Essa será a primeira competição da modalidade, após a paralisação do esporte em decorrência da pandemia da covid-19.

A categoria masculina voltará primeiro. EMS Taubaté Funvic, Vôlei Renata (Campinas), Sesi-SP, Vôlei UM Itapetininga e Vedacit Vôlei Guarulhos retornam as quadras no dia 12 de setembro para competirem um turno único classificatório. Semifinal e final terão jogos de ida e volta, com Golden Set.

Já as equipe femininas retornarão duas semanas mais tarde, no dia 26 de setembro. Barueri, Osasco Audax/São Cristóvão, Sesi/Bauru, Pinheiros, São Caetano e Valinhos participarão do torneio, que contará com quatro triangulares. Assim como no masculino, semifinal e final terão jogos de ida e volta, com Golden Set.