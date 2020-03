Por coronavírus, Wallace raspa a barba e influencia outros atletas do vôlei

O jogador Wallace acabou aceitando o desafio de tirar a sua famosa barba em meio à pandemia do novo coronavírus. Além disso, ele influenciou outros jogadores da seleção brasileira de vôlei a fazerem o mesmo após noticiarem que os pelos no rosto podem reter gotículas do vírus.

Depois de Wallace, William Arjona tirou a sua barba. Quem também entrou na brincadeira foi o levantador Bruninho e o líbero Murilo. Todos eles compartilharam imagens em suas contas nas redes sociais.

"Em tempos de Corona Vírus aceitei o desafio do meu amigo Wallace por uma boa causa. Dizem que o vírus pode ficar retido por mais tempo na barba. Então nesse momento, não custa nada tirar! Esse foi o passo a passo do momento em que fiz a barba. E agora eu desafio o meu amigo Murilo para tirar a barba. Boa semana a todos e ficam em casa", escreveu Bruninho em sua conta.

Quem também deixou um recado aos fãs foi o central Lucão. "Estamos em casa, brincando muito com o Theozinho, limpando a casa todos os dias... É o que tem para fazer. Como todos os outros atletas estou malhando em casa, mas está tudo bem", disse.