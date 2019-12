Tradicional peneira do Vôlei Renata acontece neste domingo

A tradicional peneira do Vôlei Renata acontece no próximo domingo (15), no Ginásio do Taquaral, em Campinas. No teste serão aceitos jogadores nascidos entre 2004 e 2007 para as categorias de base do clube, incluindo: infantil, mirim e pré-mirim.

A partir das 09h, os jogadores nascidos entre 2004 e 2005 entram em quadra. Já às 15h, serão testados os jovens nascidos entre 2006 e 2007. "Temos como missão no nosso projeto a valorização da formação de novos jogadores através das categorias de base. Este é um dos pilares da equipe desde sua fundação. O desenvolvimento de jovens, além de fortalecer a modalidade, também traz frutos ao time adulto. Neste ano, por exemplo, mais da metade dos atletas do elenco são formados no próprio clube", diz André Heller, embaixador e coordenador técnico do Vôlei Renata.

Vale lembrar que o clube é um dos que mais revelam jogadores. os últimos anos, o time campineiro desenvolveu jovens como os opostos Dani (Sesc-RJ) e Krauchuk (Lupi Santa Croce-Itália) e os ponteiros Renan (EMS Taubaté Funvic), William (Itapetininga), Alê (Denk Academy Maringá Vôlei), João Rafael (Argos Volley-Itália) e Pedro (Clube Kairós-Portugal), entre outros.

Nos últimos nove anos, foram quase quatro mil jogadore avaliados pelo clube. No atual elenco, o Vôlei Renata tem quatro atletas que vieram da base, entre eles está o líbero Bruno Bello.

PENEIRA VÔLEI RENATA:

15/12 - 9 horas - infantil (nascidos em 2004 e 2005)

15/12 - 15 horas - pré-mirim e mirim (nascidos em 2006 e 2007)