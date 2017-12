Guia de Natal: o que assistir e o que está em jogo na rodada mais nobre da NBA

Desde 1947, no segundo ano de NBA, a liga promove a rodada de partidas do Natal como um evento especial. É o momento em que são colocados, frente a frente, os melhores times, as maiores estrelas e as equipes mais promissoras. O melhor de tudo: todas as partidas do dia 25 têm transmissão para cá e é possível ficar ‘baleiando’ no sofá vendo os jogos por 10 horas seguidas enquanto tenta digerir tudo que foi devorado na ceia de Natal e naquele almoço dos restos no dia seguinte.

25 de dezembro

15h: Philadelphia 76ers x New York Knicks (ESPN)

Excelente jogo de abertura de rodada. Joel Embiid e Ben Simmons fazem do Sixers uma das equipes mais empolgantes do momento. Ainda que não seja um time forte ainda, o processo de reconstrução do time já está rendendo resultados promissores. O Knicks, depois da troca de Carmelo Anthony, também deu liga e se tornou um time divertido de se assistir. Para melhorar, os dois no momento tentam alcançar a oitava colocação na conferência, que daria a última vaga nos playoffs – apesar de faltar mais da metade da temporada, é bem provável que um jogo decida quem entra e quem sai do mata-mata daqui quatro meses.

Joel Embiid, com uma lesão nas costas, era dúvida. Tomara que consiga jogar bastante tempo para protagonizar o esperado embate com Kristaps Porzingis. Tudo isso no Madison Square Garden, o maior palco do basquete em todo o mundo.

18h: Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors (ESPN)

O principal jogo do dia praticamente dispensa apresentações: os dois times fizeram as últimas três finais e também se enfrentaram nos dois jogos de Natal. Há dois anos, em São Francisco, o Warriors levou (e perdeu a final), ano passado, em Cleveland, o Cavaliers ganhou na última bola de Kyrie Irving (e também perdeu a final). O retrospecto talvez não seja um bom sinal para os supersticiosos, mas moralmente com certeza é algo que conta para os dois times.

Infelizmente as duas equipes chegam desfalcadas. Isaiah Thomas ainda não está pronto para jogar e Stephen Curry, machucado também, ainda não se recuperou da lesão do tornozelo. Apesar da ausência dos dois armadores, o jogo deve ser eletrizante como sempre, já que Kevin Durant e Lebron James estão nas melhores fases das suas vidas.

20h30: Washington Wizards x Boston Celtics (ESPN)

Uma rivalidade que se formou nos últimos anos pelas várias tretas que aconteceram em quadra. Apesar de Isaiah Thomas e Jae Crowder terem deixado o time – os dois eram dos que mais brigavam com os jogadores do Wizards – é provável que a tensão persista no jogo deste ano. Esperava-se que o Washington estivesse melhor nesta temporada, mas John Wall não está 100% fisicamente, o que compromete o rendimento geral da equipe.

Em tese, o Celtics é favorito, mas depois de um começo avassalador, o time agora passa por uma fase de altos e baixos, que pode equilibrar o confronto. Se descambar pra porrada, também não há favorito.

23h: Oklahoma City Thunder x Houston Rockets (ESPN+)

É o melhor momento para acontecer este jogo, por bons e maus motivos. De positivo, o OKC está, lentamente, se recuperando do começo fraco de temporada. Jogo a jogo Paul George e Carmelo Anthony se adaptam um pouco mais a jogar ao lado de um armador tão monopolizador como Russell Westbrook. De negativo, o Chris Paul se machucou na semana passada e é dúvida para a partida, o que equilibra um pouco as coisas – com o armador, o Houston está praticamente imbatível.

Independente de qualquer coisa, o embate entre os dois concorrentes a MVP do ano passado deve ser uma atração a parte. James Harden, em especial, vem de duas partidas com mais de 50 pontos e é o grande favorito para ser o cestinha da rodada, apesar da defesa do Thunder ser uma das melhores da liga atualmente.

1h30: Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers (SporTV 2)

Se ainda tiver pique para ficar na frente da TV, Timberwolves e Lakers se enfrentam no começo da madrugada. O Wolves é o favorito, já que vem fazendo uma temporada sólida. O Lakers, no entando, é a típica equipe que endurece para os rivais mais complicados e entrega o jogo para os concorrentes mais fracos. Levando isso em conta, é possível que o confronto seja bem animado. Vale à pena nem que seja para secar Lonzo Ball – para aqueles que não torcem para nenhum dos dois times.