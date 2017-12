Os craques do premiado time do Real Madrid vão dirigir carros da Audi novamente na atual temporada. Nesta quinta-feira, 23, os jogadores estrelados receberam seus modelos de uso pessoal na capital espanhola. Antes da entrega, os atletas trocaram seus uniformes de jogo por macacões de corrida. Por meio de um simulador, eles puderam sentir a dirigibilidade do Audi e-tron FE04, o carro totalmente elétrico da marca desenvolvido para a Fórmula E.

Na Fórmula E, o Audi e-tron FE04 é o carro com o qual o brasileiro Lucas di Grassi irá defender o título da última temporada. O campeonato da categoria de carros elétricos começa no dia 2 de dezembro no circuito de rua de Hong Kong. Os jogadores do Real Madrid puderam sentir um pouco do que é guiar a máquina, e Cristiano Ronaldo foi um dos que mais se divertiram no simulador. Mas foi Dani Carjaval quem terminou como o piloto mais rápido.

Como de costume, as estrelas mostraram extremo bom gosto em suas escolhas. Novamente na lista dos desejos de muitos jogadores, como Gareth Bale, Luka Modric e Casemiro, está o Q7. No total, 14 atletas escolheram o SUV premium, sendo três deles na versão híbrida e-tron quattro plug-in. Outra opção popular foram os modelos esportivos da linha RS. O técnico Zinedine Zidane escolheu o RS 6 Avant, enquanto Cristiano Ronaldo e Keylor Navas elegeram o RS 7 Sportback. Já o capitão Sergio Ramos vai dirigir um R8 Spyder.



Os novos carros da Audi para os atletas do Real Madrid:

# Nome Modelo Cor 1 Keylor Navas Audi RS 7 Sportback performance Branco Geleira 2 Dani Carvajal Audi Q7 Bege Karat 3 Jesús Vallejo Audi Q7 e-tron quattro Branco Geleira 4 Sergio Ramos Audi R8 Spyder V10 Branco Ibis 5 Raphaël Varane Audi RS 6 Avant performance Cinza Daytona 6 Nacho Fernández Audi RS 6 Avant performance Preto Pantera 7 Cristiano Ronaldo Audi RS 7 Sportback performance Preto Pantera 8 Toni Kroos Audi SQ5 TFSI Cinza Daytona 9 Karim Benzema Audi RS 5 Coupé Cinza Daytona 10 Luka Modrić Audi Q7 Prata Florete 11 Gareth Bale Audi Q7 Preto Orca 12 Marcelo Audi RS 6 Avant performance Cinza Nardo 13 Kiko Casilla Audi SQ7 TDI Preto Orca 14 Casemiro Audi Q7 Prata Florete 15 Theo Hernández Audi Q7 e-tron quattro Azul Tinteiro 17 Lucas Vázquez Audi RS 5 Coupé Vermelho Misano 18 Marcos Llorente Audi Q7 e-tron quattro Cinza Grafite 19 Achraf Hakimi Audi Q7 Azul Sepang 20 Marco Asensio Audi S5 Coupé Branco Geleira 21 Borja Mayoral Audi Q7 Branco Tofana 22 Isco Audi Q7 Cinza Daytona 23 Mateo Kovačić Audi Q7 Bege Cobra 24 Dani Ceballos Audi Q7 Cinza Daytona 30 Luca Zidane Audi Q7 Preto Orca Técnico Zinédine Zidane Audi RS 6 Avant performance Cinza Daytona



A Audi é parceira do Real Madrid desde 2003. O clube venceu três das quatro últimas disputas da Liga dos Campeões; nas temporadas 2015/16 e 2016/17, se tornou o primeiro time bicampeão no atual formato da competição, iniciado em 1992/93.

Agora é possível perceber porque todo jovem atleta sonha jogar no Real Madrid!

E você, se estivesse neste plantel, qual escolheria?