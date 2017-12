The Board Trader Show, a feira dos feras do surfe; assista

Aconteceu neste último final de semana, no São Paulo Expo, zona sul da capital, a 2ª edição da maior feira de pranchas e equipamentos de surfe do mundo, a The Board Trader Show 2017. Foram três dias de evento, cerca de 33 horas, mais de 100 marcas e uma organização impecável. A feira trouxe diversas novidades e lançamentos do que temos de melhor no mundo do surfe.

Passeando pelos corredores, encontramos o big rider (surfista de ondas grandes) Lucas Chumbinho; Nicole Pacelli, a primeira campeã mundial feminina de stand up paddle; Aline Akemi Adisaka, bicampeã brasileira; e nosso campeão mundial de 2015, Adriano de Souza, o Mineirinho.

Assista os detalhes no vídeo: