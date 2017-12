NBA fecha contrato com operadora para transmitir jogos pelo celular

A NBA e a Vivo fecharam uma parceria e irão lançar um aplicativo, exclusivo para os clientes da operadora, que dará acesso a transmissões ao vivo dos jogos, entrevistas, documentários e outros conteúdos exclusivos. O app vai funcionar em smartphones e tablets Android e iOS.

O acesso ao conteúdo se dará com descontos, via contratação de pacotes de dados com descontos de 50% em relação aos valores normais (R$ 3,99, valor por semana no pacote básico, e R$ 19,99, valor por mês no pacote premium).

Pelo app, também será possível assistir à TV NBA (canal 24h de notícias sobre a NBA, em inglês), bastidores dos jogos; melhores momentos das partidas, jogadas em "super câmera lenta", comentários de influenciadores e destaques das atuações dos jogadores brasileiros.

Outra das novidades do conteúdo será uma visão 'mobile view'. Ele oferece uma câmera exclusiva para dispositivos móveis com closes ainda mais fechados, deixando o espectador mais próximo das jogadas.