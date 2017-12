NBA ou Libertadores? Bulls acusam Celtics de cortarem água quente nos vestiários

Na última quarta-feira, o clima de Libertadores emanou de forma forte no futebol sul-americano, com a briga na partida entre Peñarol e Palmeiras. E a onda de catimba ficou tão forte que chegou aos Estados Unidos.

Na mesma data, o Chicago Bulls não conseguiu segurar a vantagem construída nos três primeiros quartos e perdeu para o Boston Celtics, fora de casa, por 108 a 97, permitindo ainda que o rival passasse à frente na série válida pela primeira rodada dos playoffs da NBA, abrindo 3 a 2.

Abatidos pela derrota, os Bulls ainda tiveram que enfrentar outro problema ao chegarem nos vestiários dos visitantes do TD Garden. Quando foi ao chuveiro, o ala-armador Dwyane Wade percebeu que não havia água quente para tomarem banho, como informado pelo repórter K.C. Johnson, do jornal Chicago Tribune.

Wade just informed teammates there's no hot water for showers in visiting locker room. — K.C. Johnson (@KCJHoop) 27 de abril de 2017