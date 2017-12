Técnico pentacampeão da NBA detona Donald Trump: 'Covarde sem alma'

Atual técnico do San Antonio Spurs e multicampeão da NBA, Gregg Popovich tem um talento indiscutível para comentar basquete. No entanto, o comandante de 68 anos não se limita a falar apenas sobre o esporte.

Critico ferrenho de Donald Trump, Popovich, que é veterano da força aérea e fez carreira na CIA (Central de Inteligência Americana), fez duras declarações ao saber de comentários do presidente sobre um possível descaso de Barack Obama e George W. Bush, antigos presidentes dos EUA, em relação as famílias de soldados mortos em ações de guerra.

"Fiquei espantado e decepcionado. Os comentários sobre aqueles que perderam seus entes queridos em tempos de guerra e suas mentiras que os presidentes anteriores nunca entraram em contato com suas famílias estão além de algo raso, quase não tenho palavras", disse Gregg, que ainda acrescentou.

"Este homem no Salão Oval é um covarde sem alma que pensa que só pode se tornar grande depreciando os outros. Temos um mentiroso patológico na Casa Branca, impróprio intelectual, emocional e psicologicamente para ocupar este cargo. As pessoas que trabalham com este presidente devem ter vergonha, pois sabem melhor do que ninguém o quão impróprio ele é", finalizou.