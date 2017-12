Após 'excesso de gastos', casamento de Messi terá só 260 convidados

O casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo, na próxima sexta-feira, terá 260 convidados, segundo divulgou nesta segunda-feira a empresa que faz assessoria de imprensa do atacante do Barcelona.

A união do casal, que tem dois filhos, Thiago e Mateo, acontecerá no City Center Rosario, na Argentina, "na parte da tarde". Todos que receberam convites para acompanhar a cerimônia ficarão hospedados no Hotel Pullamn, que fica no mesmo complexo do local.

Entre os 260 convidados, segundo a imprensa argentina, estão atuais e antigos de companheiros de Messi, além de familiares e amigos do casal.

Recentemente, o craque dispensou a assessora que vinha cuidando dos detalhes de seu casamento por causa de gastos excessivos. Na ocasião, o número de convidados caiu de 600 para menos de 300.