Após passar réveillon juntos, Neymar se declara para Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine foram vistos se beijando em uma festa em Fernando de Noronha. Os fãs ficaram se perguntando se o casal havia voltado ou foi só um "recaída". E a resposta veio pelo próprio Neymar, que publicou uma foto beijando a atriz acompanhada de uma declaração. O casal também passou a virada de ano juntos.

"Quando vi, já estava nos teus braços ... love u pretinha ❤️", escreveu o jogador em postagem publicada em seu Instagram.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez no dia 30 de janeiro. Durante uma festa, Neymar subiu ao palco e cantou a música 'Que Saudade da Minha Ex', de MC Maneirinho. No decorrer da performance, o atacante beijou a então ex-namorada que estava na plateia.

Neymar e Marquezine curtiram festa de Réveillon juntos ao lado de Kevin Trapp, Izabel Goulart, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.