Barcelona publica vídeo da 'combinação letal' de Ronaldinho e Messi

A dois dias da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, entre Barcelona e Paris Saint-Germain, o clube catalão publicou, nesta segunda-feira, um vídeo com alguns gols da parceria entre Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi.

O primeiro da lista é justamente o primeiro da carreira do argentino, de cobertura, contra o Albacete, após assistência do meia brasileiro. Os dois craques foram parceiros no Camp Nou entre 2004 e 2008.

Para avançar no torneio europeu, o Barcelona precisa, nesta quarta-feira, vencer o Paris Saint-Germain por pelo menos cinco gols de diferença, para reverter a goleada de 4 a 0 que sofreu na França. Caso devolva os 4 a 0, a disputa irá para a prorrogação e, caso persista a igualdade, pênaltis.