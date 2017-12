Comandante 'pé-quente' ganha camisa de R. Moura após vitória do Atlético-MG

Para chegar até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, o Atlético-MG fretou um avião da GOL, que designou uma tripulação formada apenas por torcedores do clube mineiro. No retorno a Belo Horizonte, após a goleada por 5 a 1 sobre o Sport Boy, o comandante Felipe Castro publicou em suas redes sociais uma foto da camisa que ganhou de Rafael Moura, atacante do clube.

"Muito obrigado pelo presente, He-Man! Continue sempre assim, humilde e atencioso com a torcida. Você vai longe e trará muitas alegrias ao Galo!", colocou Felipe na legenda da foto.

Muito obrigado pelo presente, He-Man!! @rafamoura09 Continue sempre assim... humilde e atencioso com a torcida. Você vai longe e trará muitas alegrias ao Galo!!! Uma publicação compartilhada por Felipe (@felipe_b737ng) em Mai 3, 2017 às 10:41 PDT

O piloto também roubou a cena nas redes sociais após a divulgação de um áudio com a mensagem que falou para a comissão técnica antes de decolar em direção a Minas Gerais: "Sejam todos bem-vindos a bordo novamente. Sou o comandante Felipe Castro, o mesmo de ontem. Sou pé-quente, graças a Deus. Gostaria de dizer algumas simples palavras neste momento, dizer que o torcedor atleticano é diferente: é torcedor na vitória ou na derrota, na alegria e na tristeza. E hoje fomos consagrados com mais uma vitória. Sabemos que este time aguerrido, com os melhores jogadores, comissão técnica e presidência do Brasil ainda nos trará muitas glórias. Essa tripulação parabeniza vocês pela conquista e temos certeza que domingo conquistaremos mais um título. Gostaríamos de agradecer por terem nos incluído em suas postagens e reportagens, por terem permitido que nós, também torcedores do Clube Atlético Mineiro, fôssemos parte de toda essa energia positiva de um jogo da Libertadores. Aos torcedores do Galo, como nós aqui dentro, nós seis, e presentes e todos os espalhados pelo mundo, que continuemos torcendo contra o vento, como sempre foi, a força do atleticano dentro de campo. Dizem que somos o camisa 12, né? Somos diferentes e sempre vamos amar o maior de Minas. Aqui é Galo! Somos torcedores e amamos esse time. Parabéns pela conquista de hoje e temos certeza que domingo tem mais. Pela atenção de todos, obrigado".

A gravação pode ser ouvida aqui.