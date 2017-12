Contra imprevistos na Bombonera, Peru leva sua própria água a Buenos Aires

Assim como na Copa de 1978, a Argentina recebe o Peru em seu território para uma partida decisiva relacionada ao Mundial. Se há 39 anos, a albiceleste conseguiu vencer por 6 a 0 e avançar à final, nesta quinta-feira, 5, o time de Lionel Messi espera derrotar os peruanos mais uma vez, agora para garantir uma vaga na próxima edição do torneio, na Rússia, em 2018.

Para criar um clima "hostil" para os adversários, a Associação de Futebol Argentino (AFA) mudou o local da partida para o mítico estádio do Boca Juniors, a Bombonera.

Além disso, a diretoria da entidade nacional destinou cerca de 4 mil ingressos do setor mais popular do caldeirão para a "La Doce", principal organizada boquense, como publicado pelo jornal local Tiempo Argentino. Ainda segundo a publicação, a liberação destes ingressos foi autorizada por Daniel Angelici, atual presidente do Boca e um dos vices da AFA.

"Eu me joguei por vocês. Agora vocês têm que jogar por mim. Que não haja confusão nem hostilidade aos jogadores. Alentem, explodam a Bombonera", afirmou Angelici à "La Doce".

A torcida, por sua vez, ficou responsável pela revenda dessas entradas, que ficaram superfaturadas rapidamente. Por exemplo, em sites de comércio online, alguns cambistas ofereciam os ingressos como brinde à compra de uma caneta, vendida a 2,999 pesos argentinos (R$ 541).

Prova da união entre a torcida xeneize e a seleção foi vista na última partida do Boca em casa. Na vitória por 1 a 0 sobre o Chacarita, no último domingo, 1º, pelo Campeonato Argentino, "hinchas" boquenses cantaram músicas em apoio à "albiceleste" e até penduraram bandeiras, também conhecidas como "trapos", com o símbolo do clube no lugar do sol da bandeira do país.

A expectativa é que o número de bumbos e trombones seja triplicado em relação aos costumeiramente usados em partidas do clube. Nas redes sociais, circula ainda a informação de que não será permitida a entrada de crianças no estádio, dado o risco da partida.

PERU SE PROTEGE

Alegando falta de estrutura e segurança, a Federação Peruana de Futebol (FPF) pediu à Fifa que a partida contra a Argentina não fosse realizada na Bombonera. Entre os argumentos, os peruanos citaram o incidente nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2015, quando um torcedor do Boca Juniors espirrou gás de pimenta no túnel de acesso usado pelos jogadores do River Plate.

Com a confirmação da partida no estádio, o Peru, então, decidiu diminuir os riscos. A seleção chegou a Buenos Aires nesta quarta-feira, 4, e usou um caminho alternativo para ir do aeroporto ao hotel. Além disso, trouxe consigo todo o estoque de água que utilizará, para evitar qualquer contaminação por parte dos argentinos, como a que aconteceu com a seleção brasileira, na Copa do Mundo de 1990, na Itália.