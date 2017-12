Cristiano Ronaldo 'deu tudo de si' na captação de imagens para o Fifa18

Capa da próxima edição do premiado game de futebol da EA Sports, o português Cristiano Ronaldo foi elogiado pelos produtores de Fifa 18 depois do processo de captação das suas imagens, recém-finalizado. Fifa 18 chega ao mercado em 29 de setembro.

Os produtores do game revelaram até mesmo que o craque do Real Madrid teve que ser "acalmado" no período em que esteve em campo e era filmado pelas câmeras de alta resolução.

"Ele fez tudo perfeito e com 100% de esforço. Normalmente isso não acontece quando os jogadores profissionais são filmados para a captação de imagens por scanning", revelou Sam Rivera, produtor de Fifa 18, ao portal Goal. "Normalmente, eles têm medo de se lesionar. E nós entendemos, porque eles precisam de estar bem para o trabalho deles e não para serem filmados para um game".

Segundo Rivera, "com Ronaldo foi uma experiência muito diferente". "Até tivemos de lhe pedir para diminuir o ritmo, porque quando ele mudava bruscamente de direção escorregava e nós não queríamos que o Ronaldo se lesionasse para não termos problemas com o Real Madrid", brincou.

A imprensa portuguesa chegou a especular como ficaria a capa do game caso CR7 deixe o Real Madrid, possibilidade que parece afastada no momento. O responsável por Fifa 18 não comentou o tema.

Recentemente, a EA confirmou craques como Pelé e Maradona como 'ídolos' de Fifa 18.

Assista a um trailer de Fifa 18 com CR7: