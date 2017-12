Enquete: Escolha o Fera da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro

E aí, preparados para mais uma eleição do Fera da rodada? Já estamos na 10ª rodada e, dos nove primeiros vencedores, apenas um foi eleito mais de um vez, o goleiro Vanderlei, do Santos. E não será desta vez que teremos outro bicampeão, já que todos os selecionados são estreantes em nossas enquetes.

O primeiro postulante é o venezuelano que está comandando o meio e o ataque do Palmeiras. Alejandro Guerra marcou os dois gols da vitória do alviverde sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, no Moisés Lucarelli. Também distribuiu passes e organizou a equipe.

Outro fundamental para sua equipe no ano e que também se destacou no final de semana foi Nikão, do Atlético-PR. O camisa 11 cobrou o escanteio na cabeça de Wanderson, para o empate, e, no começo do segundo tempo, acertou um belo chute no cantinho, virando o placar para 2 a 1 contra o Vitória. A partida na Arena da Baixada terminou em 4 a 1 para o time da casa.

O terceiro candidato foi tão decisivo quanto Guerra e Nikão. No entanto, ele não garantiu a vitória do seu time marcando gols, mas, sim, os evitando. Cássio fez, pelo menos, três intervenções difíceis na vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Grêmio; sem contar a defesa do pênalti batido por Luan, já no segundo tempo.

O último nome da enquete é um típico exemplo da Lei do Ex. Contratado pelo Botafogo em janeiro deste ano, Joel foi repassado ao Avaí no último dia 15 de junho. Uma semana depois da sua apresentação oficial, o camaronês voltou ao Engenhão e marcou nada menos que os dois gols da vitória do time catarinense, em finalizações de dentro da grande área.

Quem foi o #Fera da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 27 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.