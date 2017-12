Enquete: Escolha o Fera da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Faltam apenas seis rodadas e seis enquetes! Na votação do Fera da 32ª rodada do Brasileirão, temos indicados de todos os setores da tabela, do líder, passando pela região da confusão, até a zona de rebaixamento.

Comecemos por baixo, então. Não contente em apenas impedir gols adversários, o goleiro Wilson quis também deixar o seu e foi para o ataque. Diferente da maioria dos goleiros, ele não foi para a área no último minuto, mas converteu um pênalti, fazendo o segundo dos quatro gols do Coritiba sobre o Avaí.

O segundo indicado vem do principal jogo da rodada (e por que não, do campeonato). Após pouco mais de quatro meses sem marcar, Angel Romero desencantou na hora certa. No clássico contra o Palmeiras, o paraguaio não só marcou o gol que abriu o placar na vitória por 3 a 2, como também jogou bem, se movimentou e causou pesadelos em Egídio.

Além de Romero, outro corintiano foi bem na rodada, ainda que vestindo a camisa de outro time. Emprestado ao Bahia pelo alvinegro, Stiven Mendoza foi o principal responsável pela vitória por 2 a 0 do sobre a Ponte Preta, neste domingo, 5. O colombiano marcou o primeiro dos tricolores, na etapa inicial, e também deu a assistência para o segundo, marcado por Edigar Junio.

Último selecionado para a votação, Everton foi o nome do jogo do Grêmio. Depois de sair em desvantagem contra o Flamengo, o tricolor gaúcho conseguiu a virada em casa por 3 a 1 graças ao atacante. Saído do banco aos 23 minutos do segundo tempo e marcou os dois primeiros gols do Grêmio, aos 24 e aos 26 minutos.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.