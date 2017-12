Enquete: Escolha o Fera da nona rodada do Campeonato Brasileiro

Depois desta quinta-feira, todos os times da primeira divisão do futebol brasileiro possuem nove jogos na tabela. Então, estamos mais uma vez perguntando a vocês, queridos leitores: quem foi o Fera da rodada? A disputa desta vez está concentrada nas praias, com três jogadores do Rio de Janeiro e um de Santos.

Apesar de jogar pelo time da Baixada Santista, Jonathan Copete brilhou em outra área litorânea do Brasil. Jogando em Salvador, o colombiano fez os dois gols - o primeiro deles, na gaveta - que garantiram os três pontos ao Santos sobre o Vitória, no Barradão. Curiosamente, ele recebeu assistência de Bruno Henrique e precisou de apenas dois toques na bola em ambos os lances.

Agora, o domínio carioca. No Engenhão, o Botafogo fez 3 a 1 sobre o Vasco, e o grande nome da partida foi Roger. O atacante do time da casa marcou dois gols no clássico. Logo aos três minutos de jogo, ele completou cruzamento de Bruno Silva e tocou no canto direito de Martin Silva. Depois do intervalo, fez um belo gol, ao pegar de primeira uma bola espirrada pela zaga vascaína.

Os dois últimos concorrentes são do jogo que fechou a rodada e também o que teve mais gols neste meio de semana. Eles também são do mesmo time, algo que ainda não havia acontecido desde que nossa campanha começou.

Ficamos em dúvida se isso poderia acontecer, mas, segundo o parágrafo 4º, do inciso IV, da regra 278 do regulamento do Fera da rodada, dois jogadores do mesmo time podem participar da votação caso o jogo aconteça após o pôr do Sol no dia seguinte ao solstício de inverno.

Ainda bem que alguém lembrou dessa cláusula porque não tinham como deixarmos Diego e Guerrero de fora. Os dois deitaram e rolaram na goleada por 5 a 1 do Flamengo sobre a Chapecoense, na Ilha do Urubu. O meia fez dois gols e uma assistência para o peruano. E o peruano fez três gols e deu uma assistência justamente para o meia.

Além da alegria da torcida rubro-negra, os dois também fizeram a felicidade de alguns jogadores de um determinado jogo de fantasy.

