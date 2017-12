Enquete: Escolha o Fera da sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Assim como o Brasileirão acelera o calendário, com jogos aos finais e meios de semana, nós também acompanhamos sem falta e abrimos mais uma votação para o Fera da rodada. Dessa vez, nossa votação está dividia entre dois estrangeiros e dois brasileiros, e com supremacia dos times de São Paulo.

Romero fez apenas um gol na vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o São Paulo, mas lutou, brigou, correu, marcou e participou da belíssima tabela com Jô que deu origem ao pênalti, convertido por Jadson. Sem esquecer ainda que ele fez a torcida ir à loucura na Arena, em Itaquera, ao dominar uma baita bola difícil e responder às críticas da imprensa.

O outro "intercambista" dessa rodada é Ábila. O argentino completou a triangulação no meio com um leve toque na saída do goleiro. Minutos depois, cobrou a penalidade que deu números finais à vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-GO.

Do lado dos brasileiros, o primeiro dos concorrentes é o palmeirense Roger Guedes. Muito criticado pela torcida nos últimos jogos, o jovem atacante foi fundamental na vitória sobre o Fluminense. Ainda no primeiro tempo, se livrou de dois marcadores, um deles com uma caneta, foi à linha de fundo e passou para Keno fazer o 2 a 1. Na etapa final, apostou corrida com o zagueiro por praticamente meio campo até tocar à esquerda de Diego Cavalieri.

O quarto na disputa foi o único a brilhar como visitante na rodada. Kayke foi o autor dos dois gols do Santos na vitória sobre o Atlético-PR, em plena Arena da Baixada, que, com o gramado sintético, é um dos mais difíceis locais de se jogar. Os dois gols marcados por ele vieram de passes das laterais e em ambos, ele precisou de apenas um toque para completar para o fundo do gol.

Quem foi o #Fera da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 13 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.