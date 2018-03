Escultor de estátua bizarra de CR7 faz nova versão um ano depois; veja como ficou

O escultor Emanuel Santos ficou famoso quando criou um busto do craque Cristiano Ronaldo no ano passado. Na época, foi alvo de piadas e críticas nas redes sociais e até da imprensa internacional.

Desafiado a criar uma nova estátua, um ano depois Emanuel exibe sua nova obra e confessa que é difícil falar do assunto. Em um vídeo divulgado pelo canal B/R Football, o escultor abriu o jogo ao falar sobre a opinião do jogador do Real Madrid. "Ronaldo chegou a falar que existiam muitas rugas (no busto) e eu poderia alisar elas. Como sabem, Ronaldo é vaidoso e gosta de estar sem bonito", contou.

Sobre a sua primeira obra, Emanuel conta que "não fazia ideia" da grande repercussão. "Foi tudo de repente. Apenas acho que foi injusto, se não ficou 100 por cento ou não... As pessoas têm de entender que a arte não é uma ciência exata", explica.

Desafiado pelo canal a criar um novo busto, Emanuel exibe com orgulho sua nova obra. Confira o vídeo:

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN — B/R Football (@brfootball) 29 de março de 2018