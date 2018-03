Ex-Real Madrid destrói teto de banco e chora após empate do Sporting; veja

Ceder o empate no final de uma partida de futebol tira qualquer torcedor do sério. Mas, desta vez, quem perdeu a cabeça foi um jogador. Durante a disputa entre Sporting e Vitória de Setúbal, o lateral-esquerdo Fábio Coentrão chegou a chorar e destruir o teto do banco de reservas depois de ver o adversário empatar o jogo aos 49 minutos do segundo tempo.

A raiva do ex-Real Madrid começou quando o Sporting vencia o Vitória de Setúbal por 1 a 0 e Mathieu, seu companheiro de equipe, cometeu um pênalti. Coentrão chegou a discutir com o árbitro Fábio Veríssimo e se recusou a entregar a bola ao rival. Ao receber o cartão amarelo, foi substituído e viu o Setúbal marcar.

No banco de reservas, Coentrão deu vários socos no teto e começou a chorar. Para piorar a situação, o Porto venceu o Tondela por 1 a 0 e ultrapassou o Sporting na briga pela ponta da tabela do Campeonato Português.

Veja o vídeo de Coentrão: