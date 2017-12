Expulso por engano, ex-palmeirense Gabriel provoca antigo time nas redes

Gabriel não participou do gol que decidiu o clássico nos últimos minutos, mas foi um dos principais protagonistas da partida entre Palmeiras e Corinthians nessa quarta-feira, 22, pelo Campeonato Paulista. Expulso por engano ainda no primeiro tempo, ele desabafou nas redes sociais contra os torcedores do Palmeiras, time que defendeu em 2016.

Em uma transmissão ao vivo no Instagram do atacante Kazim, o volante aparece ainda no vestiário, perguntando onde estavam as críticas da torcida rival, que lotou de comentários o perfil do jogador nas redes sociais. "Cadê todo mundo? Vai tomar no c., porcada!", disse, seguido de xingamentos, como relatou o portal Lance. "Chupa, porcada", falaram os também corintianos Léo Príncipe e Rodriguinho.

A provocação foi rebatida também na rede social, em transmissão ao vivo do palmeirense Moisés Lima, que se recupera de uma cirurgia no joelho. No vídeo, o meia Tchê Tchê, que não disputou o clássico, escreveu um comentário atacando Gabriel. "Achei foi pouco que foi expulso. Traíra tem que ser expulso nessa p.... mesmo. Eu já ia dar um tapa no Gabriel na primeira confusão", disse, como relatou o Estadão.

Após uma falta cometida pelo colega de equipe Maycon, Gabriel recebeu o segundo cartão amarelo, após um equívoco já admitido pelo juiz Thiago Duarte Peixoto. A confusão bizarra rendeu memes nas redes sociais, inclusive do próprio Corinthians, que postou uma foto comparando os dois jogadores, "separados no nascimento". Veja o post abaixo: