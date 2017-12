Felipão revela ressentimento com Tite e diz que gratidão 'não existe mais'

A relação entre Felipão e Tite é antiga. Quando o atual técnico da seleção brasileira ainda era jogador, Scolari chegou a levá-lo para o Caixas. O relacionamento entre os dois, porém, não rendeu boas lembranças. Em uma recente entrevista ao programa 'Bola da vez', da ESPN Brasil, o ex-comandante do Guangzhou Evergrande ressaltou o seu ressentimento.

Ao ser questionado sobre a gratidão de Tite, Felipão disparou: "Esta palavra (gratidão) não existe mais. Você acha isso correto de quem conhece há 30 anos, de quem te abriu todas as portas? Quem te deu a oportunidade de ser jogador do Caxias, de começar na carreira e arranjar lugares fora do Brasil para trabalhar? Essa é a gratidão?".

A indignação de Felipão é por conta da biografia do treinador da seleção. Na obra, o irmão de Tite chegou a afirmar que a relação entre os comandantes gaúchos acabou em 2010, quando o Palmeiras supostamente teria entregado um jogo para prejudicar o Corinthians. Ambos treinavam as equipes rivais.

Quando Tite assumiu a seleção, ele chegou a afirmar que tentou contato com Felipão e não foi atendido. Mas, Scolari explica: "Por que tenho que atender se, quando eu solicitei, não fui atendido? Nem ouviu o porquê daquilo. Então está bom", finalizou.

Felipão está sem clube desde que deixou o Guangzhou Evergrande ao conquistar o Campeonato Chinês nesta temporada.