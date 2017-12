Filho de Zidane dá lambreta em jogo do Real; veja outros lances do garoto

Os amantes de futebol ainda vão ouvir falar por muito tempo do sobrenome Zidane. Um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e agora técnico do Real Madrid, tem candidatos a substituto na família. Em amistoso entre o Cadete B do Real Madrid e o Odelot Toletum, Theo Zidane mostrou que herdou a habilidade do pai. O garoto de apenas 14 anos, recebeu a bola perto da área e resolveu dar uma lambreta para se livrar do defensor. Na sequência, o chute acabou saindo fraco e foi defendido pelo goleiro. Mas isso não impediu o Real de vencer por 8 a 0 a partida.

Theo atua como meia ofensivo, assim como seu irmão mais velho, Enzo, de 20 anos. O garoto ainda tem o irmão Luca, de 17 anos, como goleiro do Real, além do pequeno Elyaz, de 11, que também é meia ofensivo.