Fim de uma era? Após 10 anos, Ibra perde eleição de melhor da Suécia

Zlatan Ibrahimovic reinou por dez anos como o melhor jogador sueco, mas o atacante acaba de perder sua coroa. O zagueiro Andreas Granqvist, capitão da seleção sueca, e um dos protagonistas na classificação da equipe para a Copa do Mundo de 2018, foi eleito o melhor jogador do país no ano.

"Estou incrivelmente orgulhoso e grato. Isso significa muito para mim. Eu também gostaria de agradecer a todos os clubes em que joguei. Finalmente, gostaria de agradecer ao povo sueco pelo apoio que vocês deram para a seleção nacional na última temporada. Juntos, vamos jogar a Copa do Mundo no ano que vem", disse o capitão em seu discurso na premiação.

+ Suástica de 4m é encontrada durante escavação em estádio alemão

+ Libertadrones? Game of Drones? Os memes sobre o espião do Grêmio

+ Siga o Fera no Twitter!

Ibrahimovic ficou afastado dos gramados por 216 dias - aproximadamente sete meses - desde que sofreu a grave lesão no joelho direito em partida da Liga Europa. O jogador sofreu com a operação e fisioterapia, não participou da final da competição europeia - vencida pelo Manchester United -, mas superou o prazo estimado de recuperação até janeiro para voltar a campo.

Mesmo não participado da premiação, Ibra deixou uma mensagem positiva nas redes sociais. "Normalmente sou eu quem recebe este prêmio, mas hoje passei a camisa a outro. Estes jovens estão a dedicar-se ao futuro do futebol sueco. Parabéns 'Locker Room Talk', vocês são o próximo #Número10", escreveu Zlatan no Instagram, fazendo referência à conquista de projeto do ano.