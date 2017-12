Suástica de 4m é encontrada durante escavação em estádio alemão

Escavadeiras revelaram em um estádio de Hamburgo, no norte da Alemanha, uma suástica de concreto de quatro metros de comprimento por quatro de largura, que aparentemente estava sepultada no local há décadas.

As obras para a construção de cinco novos vestiários para o estádio Hein-Kling revelaram na sexta-feira passada a presença do enorme símbolo nazista.

De acordo com o jornal Bild, um operário encontrou de forma acidental a peça na última sexta-feira, 17. Na sequência, o funcionário seguiu escavando até descobri-la totalmente, enterrada a cerca de 40 cm de profundidade.

A procedência da suástica é desconhecida, mas pode ter feito parte de um grande monumento nazista que esteve fincado nesse lugar e que há várias décadas foi demolido.

Os responsáveis por patrimônio artístico de Hamburgo foram informados sobre o achado e a intenção agora é retirá-lo do local assim que for possível e destruí-lo. No entanto, caso a remoção do objeto seja muito difícil, a segunda opção é eliminá-la com golpes de martelo. / COM INFORMAÇÕES DA AP E EFE