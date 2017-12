Flamenguista começa a pintar camisa tatuada e promete processar críticos

O torcedor do Flamengo José Maurício dos Anjos, que ficou conhecido nas redes sociais por estar tatuando em seu corpo a camisa do time em tamanho real, está cansado das ofensas que vem recebendo.

Em seu Instagram, antes aberto ao público e agora restrito, ele publicou uma foto juntamente com Robinho, o tatuador, e um advogado de Joinville (SC), onde mora, contratado para processar quem passar dos limites nas críticas. O tatuador publicou a mesma imagem. As informações são do portal Extra.

Enquanto as críticas persistem, o trabalho continua - e Maurício já está com a primeira faixa da camisa-tatuagem pintada de vermelho. Serão necessárias pelo menos mais 14 sessões para que a camisa fique completa - e a tatuagem, avaliada em R$ 10 mil, não será cobrada por Robinho, que é amigo do flamenguista.

“Muitos pensam que a internet é uma ‘terra sem lei’, por isso ofendem a honra das pessoas e de seus familiares, na certeza que estarão impunes, mas a partir de agora todos que me ofenderam ou à minha família serão responsabilizados civilmente (...)”, postou Maurício.

Confira o vídeo postado pelo tatuador Robinho: