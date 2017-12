Torcedor apaixonado do Flamengo tatua camisa da equipe em tamanho real

Por maior que seja seu amor ao time, você teria coragem de tatuar a camisa de sua equipe em tamanho real, no corpo? O torcedor mais do que apaixonado do Flamengo Maurício, de Santa Catarina, teve - e ainda postou as imagens da tattoo em andamento em suas redes sociais. O assunto dividiu opiniões.

Segundo Robinho, o tatuador, serão necessárias mais de 15 sessões para que o trabalho seja concluído, mostra reportagem publicada pelo Extra.

"Não é para qualquer um tatuar um trabalho desse tamanho. Ainda mais uma camisa de time de futebol", afirmou o profissional que, aliás, não vai cobrar nada do cliente. "Somos parceiros e, como é um sonho dele, resolvi dar essa força", disse Robinho. Se tivesse que pagar pelo trabalho, ele custaria aproximadamente R$ 10 mil.

Agora, as sessões para completar o trabalho acontecerão de acordo com a resistência do apaixonado flamenguista à dor. "Um trabalho único no Brasil", postou Mauricio no Instagram.

Enquanto muitos seguidores elogiaram - "esse é de respeito", "quero fazer uma igual", "show", etc - outros chamaram Mauricio de "retardado", "maluco" e mandaram o torcedor "se tratar".

Confira os vídeos postados por Maurício mostrando o trabalho de tatuagem: