Fora dos planos do Chelsea, Diego Costa passeia com seu cão de jet ski

O técnico do Chelsea Antonio Conte afirmou que Diego Costa não terá espaço no time na próxima temporada. Como não viajou com o clube para a pré-temporada na Ásia, o atacante está aproveitando as férias no Brasil.

E antes de decidir seu futuro, o brasileiro naturalizado espanhol publicou em suas redes sociais a carona de jet ski que deu ao seu cachorro. A curiosa cena ganhou destaque em diversos sites e bombou nas redes sociais.

O Atlético de Madrid já demonstrou interesse em ter o atacante vestindo sua camisa novamente. Mas segundo o jornal "Gazzetta dello Sport" e a emissora "Sky Sports Italia", o Milan também está na briga para contar com o artilheiro na próxima temporada.

Os dois veículos ressaltam que o Milan tem tido dificuldades para encontrar um nome ideal para o ataque. A equipe sondou o gabonês Aubameyang, do Borussia Dortmund, e o italiano Belotti, do Torino, mas não avançou na negociação.