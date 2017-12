Harry Kane faz hat-trick e bate marcas de Lionel Messi e Alan Shearer

Com o hat-trick na goleada de 5 a 2 do Tottenham sobre o Southampton, nesta terça-feira, 26, Harry Kane quebrou duas marcas importantes no futebol, uma mundial e outra local.

Com os tentos, ele chegou a 56 marcados no ano e se tornou o maior artilheiro das cinco principais ligas europeias de 2017, superando os 54 anotados por Lionel Messi, tanto por clubes como por seleções, entre janeiro e dezembro deste ano.

+ Lucas Lima rebate provocação de santistas: 'Meu coração é verde!'

+ Jakson Follmann simula lesão em prótese para não ser substituído; assista

+ Siga o Fera no Twitter!

Além do camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina, Kane também ficou à frente do português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, do uruguaio Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, e do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, com 53 gols cada.

O inglês é o primeiro jogador desde David Villa, em 2009, a terminar um ano com mais gols do que Messi ou Cristiano Ronaldo. À época, o atacante espanhol anotou 43 gols entre janeiro e dezembro.

Em 2017, Kane também se provou mais eficiente do que Messi. Seus 56 gols foram anotados em 52 partidas, resultando em média de 1.07 gol por jogo. O argentino, por sua vez, marcou 54 vezes em 64 compromissos, com média de 0.84 gol por jogo.

RECORDES NA PREMIER LEAGUE

Os três gols sobre o Southampton também fizeram de Harry Kane o jogador que mais anotou gols em um ano na história da Premier League. O camisa 10 do Tottenham anotou 39 gols nos 12 meses de 2017, superando a marca anterior registrada por Alan Shearer, em 1995, com o Blackburn Rovers, de 36.

"Você tem tido um 2017 magnífico, Kane. Você merece esse recorde de mais gols na Premier League em um mesmo ano. Parabéns e continue seu ótimo trabalho", escreveu Shearer em sua conta no Twitter.

Segundo a plataforma de estatísticas Opta, Kane também é o primeiro jogador na história a anotar seis hat-tricks na Premier League nos 12 meses de um ano.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. ‍♂️ — Alan Shearer (@alanshearer) 26 de dezembro de 2017