Inédito! 2 jogadores são eleitos Fera da 31ª rodada: Hernanes e Borja

Algo até então inédito no Fera da rodada: na enquete da 31ª rodada, DOIS jogadores foram os vencedores da votação, Hernanes, do São Paulo, e Miguel Borja, do Palmeiras, ambos com 29% dos votos.

Em votações anteriores, jogadores já haviam terminado com a mesma porcentagem. No entanto, o Twitter mostrava que apenas um deles era o vencedor. Desta, o brasileiro e o colombiano foram apontados como ganhadores.

Hernanes foi o nome do clássico contra o Santos, no sábado, 28. Com duas assistências, a primeira delas magistral, para Marcos Guilherme, e a outra para Christian Cueva, o Profeta comandou o tricolor e ainda dominou o alvinegro.

Com a escalação de Jucilei para atuar ao lado de Petros, mais recuado, o camisa 15 pode jogar mais adiantado e perto dos atacantes.

Ao contrário de Hernanes, que já está estabelecido como ídolo são-paulino, Miguel Borja ainda tenta mostrar que todo o dinheiro investido e a expectativa criada em cima dele serão correspondidas. Se depender de suas atuações recentes, ele está no caminho certo.

O ex-atacante do Atlético Nacional empatou a partida nas duas vezes em que o Palmeiras ficou em desvantagem, garantindo um ponto e deixando o alviverde vivo na briga pelo título com o Corinthians.

Quando o jogo já estava 1 a 1, ele ainda teve um gol anulado pelo árbitro Heber Roberto Lopes, que marcou falta dele sobre o zagueiro Manoel. O lance, no entanto, gerou dúvidas até mesmo entre os palmeirenses.

Não foram apenas seus gols, mas sua movimentação e participação nas últimas partidas que deixam a torcida palmeirense animada. Com chutes de fora da área e trabalho como pivô, ele tem sido fundamental no ataque da equipe.

