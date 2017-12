Internautas aprovam russa em sorteio, mas perguntam: 'cadê Fernanda Lima?'

As redes sociais aprovarfam a participação da jornalista russa Maria Komandnaya no sorteio da Copa do Mundo nesta sexta-feira ao lado do ex-jogador inglês Gary Lineker. No Brasil, porém, muitos internautas aproveitaram para fazer piada e "cobrar" a presença da apresentadora do sorteio anterior, Fernanda Lima.

Um dos nomes mais populares da TV russa, Komandnaya "atendeu aos pedidos" dos iranianos que nesta semana haviam invadido seu Instagram e apelado para que ela não usasse roupas sensuais no sorteio - para que a transmissão não fosse censurada na TV do país. Ela apareceu com um discreto vestido preto, sem decote.

A própria apresentadora tuitou, depois da cerimônia: "Iran, are you happy?" (Irã, você está feliz?) em alusão a sua roupa.

Confira algumas das reações:

Iran, are you happy? ☺️ — Мария Командная (@komandnaya) 1 de dezembro de 2017

@komandnaya Мария, вот это уровень! Поздравляю! Вы принесли удачу на жеребьёвке))) — Алексей Григорьев (@grigorew_a) 1 de dezembro de 2017

Creo que el moño amarillo de el Diego tuvo más protagonismo que Maria Komandnaya — MΛURI (@MauriAyalaOk) 1 de dezembro de 2017

Vendo esse sorteio da Copa do Mundo só me vem uma coisa na cabeça... Saudades Fernanda Lima. — Guilherme Souto (@guilhermesoutob) 1 de dezembro de 2017

#sorteiodacopa #worldcupdraw Está faltando a Fernanda Lima neste sorteio da Copa do Mundo da Rússia 2018. pic.twitter.com/VtnpaKa6pT — Meme é Vida (@MemeeVida) 1 de dezembro de 2017

Gostava mais de Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima #WorldCupDraw — Yves Andrade (@AndradeYves) 1 de dezembro de 2017