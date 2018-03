Inusitado: Sérgio Ramos 'some' do jogo para ir ao banheiro

O jogador espanhol Sérgio Ramos viveu um momento para lá de inusitado em sua carreira na partida entre Eibar e Real Madrid neste sábado. No meio do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 1, o atleta precisou deixar o campo para ir ao banheiro. Ele ficou cinco minutos no vestiário durante o segundo tempo e voltou a campo normalmente.

+ Ronaldo manda recado para Neymar: 'Se proteja de toda a pressão'

+ Revista elege os dez melhores goleiros do século 21

+ Cansado dos privilégios de Neymar, Cavani pode deixar o PSG, diz jornal

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico francês Zidane explicou, com bom humor, o motivo. "Ele precisou ir ao banheiro e voltou minutos depois", disse, rindo. Sérgio Ramos também entrou na brincadeira e disse que "estava apertado".

No final, o Real venceu a partida com 2 a 1 e está em terceiro com 57 pontos no campeonato espanhol, atrás de Barcelona (69) e Atlético de Madrid (61).

Sérgio Ramos defende o time merengue e a seleção de seu país desde 2005. Pelo Real Madrid, foram 554 partidas e pela Espanha, 149. O jogador só está atrás do goleiro Iker Casillas (167 jogos) em maior número de participações na equipe nacional.