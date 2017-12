Jesus amado, que partida foi essa? Brasil vence na Copa do Mundo dos Padres

O Brasil fez sua estreia na Clericus Cup, a Copa do Mundo dos Sacerdotes Católicos, neste domingo, contra a Bélgica. Abençoados, os representantes do Colégio Pio Brasileiro conquistaram a vitória por 2 a 1.

A equipe brasileira é formada por padres e seminaristas que estudam em Roma. Um dos destaques do time é o capitão padre Neimar, com (i) mesmo, o meia de 34 anos é comparado ao craque Neymar. Mas não foi ele que brilhou na partida deste domingo, foi o padre Leandro Nunes que salvou o jogo quando conseguiu evitar um gol do time adversário em cima da linha.

Reconhecendo falhas do time, Neimar diz que "temos que corrigi-las para a próxima partida e rezar mais", brinca durante entrevista ao O Dia, do portal IG. A próxima partida dos padres brasileiros será contra o Vaticano Anselmiano, no próximo domingo.

A COMPETIÇÃO

Diferente do futebol tradicional, o Campeonato Mundial Pontifício apresenta novas regras ao esporte. São 404 padres de 66 nacionalidades em 18 times, que disputam a competição. O tempo de partida muda para 30 minutos em cada tempo. Os cartões amarelo e vermelho, como conhecemos, não existem. Apenas um cartão impõe disciplina aos atletas, o verde. Quem receber essa "punição" terá que parar por oito minutos para pensar no que fez e se arrepender da falha que cometeu. Sendo assim, xingar a mãe do juiz está fora de cogitação. Não é mesmo, feras?