Juiz da 'Máfia do Apito' tem moto penhorada para pagar processo

Lembra de Edílson Pereira de Carvalho? O árbitro que ficou famoso em todo o Brasil por manipular resultados de alguns jogos do Campeonato Brasileiro de 2005, estava sumido, mas voltou a ganhar espaço na mídia. E, mais uma vez, não foi por um bom motivo. Desta vez, o juiz teve sua moto penhorada por causa de uma ação da Federação Paulista de Futebol, que cobra indenização por danos morais.

"O processo correu à revelia, acho que nem teve recursos. Só que você sabe, ainda mais se tratando do Edílson, há uma dificuldade grande de localizar bens dele", afirmou o advogado Ricardo Di Giaimo Caboclo, representante da FPF, em entrevista ao blog Bastidores FC, do globoesporte.com.

Edílson era considerado um dos melhores árbitros do Brasil, mas se envolveu no esquema para beneficiar apostadores e nunca mais voltou a apitar. Em 2005, quando a falcatrua foi descoberta, 11 jogos do Brasileirão foram anuladas por causa da atuação do árbitro.