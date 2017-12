Kerlon Foquinha anuncia aposentadoria dos gramados: 'Perdi para as lesões'

Aos 29 anos, o meia Kerlon resolveu pendurar as chuteiras. O jogador teve um início meteórico no Cruzeiro, chamando a atenção por uma maneira inusitada de carregar a bola: fazendo embaixadinhas com a cabeça. Foi aí que ganhou o apelido de Foquinha. Mas sua carreira não engrenou como se imaginava e anos depois ele resolveu parar.

"É com muita tristeza que comunico o encerramento de minha carreira como atleta profissional de futebol. Foram anos de alegrias e de vitórias, mesmo tendo jogado muito menos tempo que eu queria, coleciono ótimos momentos desde as categorias de base do Cruzeiro à seleção brasileira", disse o atleta, em comunicado enviado ao blog Pombo sem asa do site Globoesporte.com.

Do Cruzeiro, Kerlon foi para o futebol italiano, passou pelo Ajax, da Holanda, e a partir daí teve uma trajetória irregular, convivendo com lesões e com o banco de reservas. Neste ano, atuou pelo Spartak Trnava, da Eslováquia, sem empolgar, e sentiu que era o momento de respeitar os limites de seu corpo.

"Finalmente eu perdi para as lesões, foram muito além de minhas forças, mas fico feliz por ter tido a oportunidade de viver coisas boas e agradáveis que só o futebol pode proporcionar. Me despeço e agradeço pelo carinho e pela força que sempre recebi dos torcedores de todas as equipes que passei e da imprensa de futebol", afirmou

Confira a nota na íntegra:

Cheguei na equipe profissional do Cruzeiro em 2005 . Com minha dedicação e graças ao dom que Deus me deu, fui embora cedo para o futebol europeu, comprado por uma das maiores equipes italianas, a Internazionale de Milão.

O futebol me fez perceber em certos momentos o lado bom e o lado mau do homem e me ensinou o caminho certo que todos devemos andar. Passei por momentos de muitas tristezas, de muitas lesões e de muitas desconfianças. Mesmo assim lutei, tentei e mesmo passando por seis cirurgias de LCA e duas de ligamento no tornozelo sempre busquei recuperar e continuar fazendo o que mais gosto, jogar futebol.

Tive a alegria de ter feito uma coisa única no futebol, orientado pelo meu maior companheiro e amigo, meu pai, criamos uma jogada inédita e exclusiva que foi a jogada da “ foquinha” essa fiz em grandes momentos tanto na seleção brasileira quanto no profissional do Cruzeiro e diante de um clássico com o maior rival e Mineirão lotado! Mesmo sabendo que sofreria falta ou até mesmo entrada desleal, mesmo assim eu arriscava, jogava a bola pra cima e corria por metros com a bola na cabeça sem deixá-la cair! Esse era meu estilo um futebol irreverente e com muita alegria.

Finalmente eu perdi para as lesões, foram muito além de minhas forças, mas fico feliz por ter tido a oportunidade de viver coisas boas e agradáveis que só o futebol pode proporcionar.

Hoje agradeço a Deus por ter me dado uma família, uma filha linda e uma esposa maravilhosa, agora preciso seguir adiante, preciso manter os passos firmes, estou correndo em busca do sustento e do conforto de todos. Como atleta profissional já é passado, agora sigo em frente firme na fé em Deus e esperando novos caminhos em novos trabalhos. Creio que coisa boa Deus tem reservado pra mim.

Me despeço e agradeço pelo carinho e pela força que sempre recebi dos torcedores de todas as equipes que passei e da imprensa de futebol.

Muito Obrigado.

Kerlon Foquinha