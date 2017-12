Lembra de Cavaleiros do Zodíaco? Que tal a abertura só com nomes de jogadores?

A zoeira realmente não tem limites quando se trata de futebol. E quando junta o esporte mais praticado no mundo com um dos desenhos que marcou a geração de quem cresceu nos anos 90, não tem como ficar ruim. E foi nisso que os caras do FutParódias apostaram ao fazer uma versão da abertura do Cavaleiros do Zodíaco.

Na canção, "Saint Seiya" foi substituído por "Zetti Sagna", em alusão ao ex-goleiro do São Paulo e o lateral do Manchester City. Hazard, Neymar, Pogba e Adriano Imperador foram outros craques que foram lembrados. Confira e se divirta: