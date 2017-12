Lenda do United detona Mourinho: 'Nunca ouvi tanto lixo na minha vida'

Roy Keane é um dos grandes ídolos do Manchester United. Autor do gol que deu o título mundial ao clube em 1999, sobre o Palmeiras, o ex-volante conquistou ainda sete vezes o Campeonato Inglês e uma Liga dos Campeões pela equipe vermelha. E ele não está nada feliz com o atual momento da equipe, que não conquista títulos importantes já há alguns anos e atualmente é apenas o sexto colocado no torneio local. Para o irlandês, existe um culpado por tudo isso: José Mourinho.

"Por que eu preciso ouvir tanto lixo? É simplesmente um absurdo o que ele está falando. Ele é o treinador do Manchester United, um dos melhores clubes do planeta, o elenco, jogadores que tem e ainda fica reclamando do calendário e da fadiga", disse Keane em entrevista à ITV, que ainda deixou claro que o português não tem gabarito para treinar o Manchester United: "Talvez o clube seja muito grande para ele, ele não consegue lidar com todas as demandas na partida. Que partidas? Os reservas do Manchester United deveriam vencer esse jogo", sugeriu, em alusão à vitória por apenas por 1 a 0 sobre o modesto Rostov, da Rússia.