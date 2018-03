Luciana Mariano narra jogo da Liga Europa e ganha elogios dos internautas

A narração da partida entre RB Leipzig e Zenit St. Petersburgo, válida pelas oitavas de final da Liga Europa, contou com a voz de Luciana Mariano no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, no canal de televisão ESPN.

Luciana Mariano ganhou destaque durante a transmissão da partida e gerou diversos elogios dos internautas nas redes sociais. Ao lado do comentarista Paulo Calçade, ela dedicou a transmissão às mulheres. "É para vocês. Aqui na ESPN, as mulheres estão presentes em todas áreas verdadeiramente. Fico muito grata", disse.

No intervalo da partida Luciana leu as mensagens de apoio que estava recebendo dos fãs nas redes e aproveitou para enaltecer o momento: "Primeira vez que narro um jogo europeu. Realmente é um momento para ficar marcado no jornalismo esportivo."

No jogo, o RB Leipzig venceu por 2 a 1 sobre o Zenit. Os gols da partida foram marcados por Bruma e Timo Werner do lado do RB e Domenico para o time adversário.

Veja a repercussão:

Nos meus 23 anos de vida e de futebol, presenciei um fato histórico, vi uma mulher narrar uma partida de futebol. Parabéns @ESPNagora e Luciana Mariano ???????????????????? — Higor Ferreira (@higorfferreira) 9 de março de 2018

Muito boa a narração da Luciana Mariano, na ESPN. — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) 8 de março de 2018

Em 14 minutos Luciana Mariano já é muito melhor que largo e cledi juntos — alguma coisa muito engraçada na russia (@DanielSantanna_) 8 de março de 2018

tá bem interessante, embora claramente nervosa, a narração da luciana mariano na ESPN no Leipzig x Zenit — Ronnie Romanini (@ronnieromanini) 8 de março de 2018

Vale ligar na @ESPNagora nesse 8 de março para acompanhar a narração histórica da Luciana Mariano no jogo da @EuropaLeague . Como é bom ouvir uma voz feminina narrando! O microfone também é delas ?????? pic.twitter.com/rB9udlSX0y — dibradoras (@dibradoras) 8 de março de 2018

Sensacional a Luciana Mariano narrando o jogo na ESPN. Dando de 1000000 a 0 em muito narrador do Premiere. Contrata, ESPN! — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) 8 de março de 2018

Parabéns @ESPNagora pela excelente narração da Luciana Mariano. Mas que não fique só pelo nosso dia. Ela mostrou competência...Poderia narrar o jogo da volta e claro, muitos outros! — Conscafé (@CoNCafePorFavor) 9 de março de 2018

#BBnaVeia Parabéns Luciana Mariano...show de narração..podia continuar... parabéns ESPN pela iniciativa — Lucas FF (@piui2010) 8 de março de 2018

