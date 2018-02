Lyon publica foto de jogador ensanguentado no Twitter pra protestar contra juiz

Para protestar contra as falhas de arbitragem - e muitas vezes a "complacência" dos juízes com situações que seriam para cartão amarelo ou expulsão - o Olympique Lyon resolveu protestar no Twitter.

Na sua página oficial na rede social, o clube francês da primeira divisão, atualmente em quarto lugar no campeonato nacional, postou uma foto do tornozelo do meia Nabil Fekir. A meia do jogador aparece furada por conta de uma "entrada" adversária e o tornozelo, ensanguentado.

"Um pouco mais de proteção para Nabil Fekir durante as partidas seria ótimo. Estamos apenas dizendo", tuitou o clube francês.

A foto foi tirada após a vitória por 3 a 1 sobre o Villareal, pela Liga Europeia, partida em que o meia marcou um gol, mas foi alvo dos adversários. Fekir, aliás, vem sendo o destaque da equipe, tendo marcado 24 gols nesta temporada.