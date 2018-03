Mulher Melancia fica noiva de campeão da Libertadores pelo Atlético-MG

Integrante do elenco do Atlético-MG campeão da Copa Libertadores de 2013, o lateral Michel Macedo irá se casar com a dançarina de funk Andressa Soares, mais conhecida como Mulher Melancia. O anúncio foi feito por ela em sua conta oficial do Instagram.

"Como dizer não? Como não querer alguém como você? Como não amar? Michel, você foi um presente de Deus e ainda ganhei uma sogra maravilhosa de brinde", escreveu Andressa na publicação.

Atualmente no Las Palmas, da Espanha, Michel Macedo foi formado nas categorias de base do Botafogo e do Flamengo. Sua estreia profissional, no entanto, aconteceu somente na Europa, pelo Almería, em 2008. Ele permaneceu no clube até 2016, mas jogou por empréstimo no Atlético-MG entre 2012 e 2014. Em 2016 foi finalmente negociado com o time atual.

