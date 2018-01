Pesquisa indica que Bruna faz Neymar ter melhor média de gols pela seleção

Gostando ou não, a principal notícia da última virada de ano foi a quarta retomada no relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine. Os dois passaram o reveillón em Fernando de Noronha, onde foram flagrados se beijando e oficializaram a volta do namoro.

E os torcedores brasileiros têm muito o que comemorar com essa casal, principalmente por se tratar de ano de Copa do Mundo. De acordo com uma pesquisa publicada no Facebook pelo Instituto Mercado Popular, Neymar possui uma média melhor de gols pela seleção justamente nos períodos em que esteve com a atriz.

O casal BruMar voltou e este Mercado continua obcecado por dados. A vida privada deles não deveria ser um assunto. Já o... Publicado por Instituto Mercado Popular em Segunda, 8 de janeiro de 2018

Segundo o levantamento feito por Gabriel Nemer, colunista do portal focado em políticas públicas, o camisa 10 do Brasil fez 21 jogos e marcou 17 gols como namorado de Bruna Marquezine, resultando em média de 0,8 gol por jogo. Sem a atriz, foram 22 jogos e 12 gols, isto é, média de 0,5 gol por jogo. A pesquisa considerou apenas números do jogador pela seleção brasileira desde sua ida para a Europa, em maio de 2013.

Neymar e Bruna Marquezine assumiram o relacionamento pela primeira vez em fevereiro de 2013 e ficaram juntos por um ano. O namoro foi reatado em maio de 2014, mas durou apenas quatro meses. Os dois voltaram a assumir a união somente em fevereiro de 2017, no entanto, romperam cinco meses depois, em junho. Por último, o casal voltou a se relacionar no reveillón de 2018, após passarem a virada de ano juntos em Fernando de Noronha.