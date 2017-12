Netflix anuncia produção de série documental sobre história da Juventus

Pegando carona no grande sucesso da Juventus, a Netflix anunciou nesta terça-feira, 10, que produzirá uma série original sobre o time italiano. A série terá o formato de documentário e irá abordar os principais jogadores e personagens da Velha Senhora, passando por toda a trajetória do time.

“É motivo de orgulho que a Juventus seja o primeiro clube de futebol a ser o tema de um documentário Original Netflix. Colaborações deste tipo confirmam nossa paixão por inovação e por ser, em todos os sentidos, uma marca Entretenimento Esportivo. Dessa forma, estamos determinados a alcançar fãs pelo mundo e milhões de assinantes Netflix, que graças a esta série documental poderão conhecer a Juventus de todos os ângulos”, relata Federico Palomba, Co-Chief Revenue Officer da Juventus.

A série acompanhará a relação dos personagens com o clube, abordando desde a relação profissional até a vida pessoal, demonstrando o envolvimento dos jogadores com a evolução da Juve. Serão quatro episódios no total, com duração de uma hora cada episódio.

A Juventus afirmou que na série irá garantir acesso total aos bastidores para os torcedores, mostrando tudo o que acontece por trás das câmeras, passando por todas as conquistas mais recentes do time, que é hexacampeão italiano e chegou à duas finais nas últimas temporadas da Liga dos Campeões.