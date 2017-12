Neymar é usado em golpe de 'WhatsApp' que já prejudica 10 mil pessoas

Para enganar usuários de smartphones, hackers desenvolveram um novo golpe que promete personalizar o plano de fundo do 'WhatsApp' com imagens de Neymar. De acordo com a PSafe, empresa desenvolvedora de antivírus, o golpe já afetou mais de 10 mil pessoas nas últimas 2 semanas.

A armadilha promete ao usuário a possibilidade de escolher o clube em que gostaria de ver o jogador Neymar atuar e, a partir disso, ter acesso a um plano de fundo personalizado. Em seguida, para poder aplicar o plano de fundo desejado, a vítima é induzida a baixar um aplicativo chamado “Camisa 10”, compartilhar o suposto serviço para oito grupos ou quinze amigos via WhatsApp e a preencher seus dados em serviço de SMS pago.

Segundo a PSafe, o usuário pode ser afetado por vírus ao baixar o aplicativo e, sem perceber, terá cadastrado o telefone em um serviço de SMS que roubará os créditos dele ou aumentará a conta no final do mês.

“O uso da imagem do jogador Neymar, que possui milhões de fãs em todo o Brasil, bem como a iniciativa de solicitar o compartilhamento do link do falso serviço pelo app de mensagens instantâneas, visa aumentar a velocidade de disseminação do golpe e, consequentemente, atrair um grande número de vítimas. É preciso ficar atento ao receber este tipo de conteúdo suspeito de amigos e grupos do qual faz parte no WhatsApp”, comenta Emilio Simoni, gerente de segurança da PSafe.